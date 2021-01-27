وزير الخارجية الأميركي يتعهد بعودة بلاده لقيادة العالم

عربي ودولي

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تعهد وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بعودة الولايات المتحدة لقيادة العالم.

وقال بلينكن، عند وصوله إلى وزارة الخارجية غداة موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه بأغلبية كبيرة، "العالم بحاجة إلى قيادة أميركية، وسنضمنها، لأن العالم سيمكنه حل مشاكله ومواجهة تحدياته عندما تستجيب الولايات المتحدة".

وانتقد، خلال حفل مقتضب، سياسة النأي بالنفس والنزعة الأحادية للدبلوماسية.

وأكد "أنه يوم جديد لأميركا، إنه يوم جديد للعالم"، مشدداً "لم نشهد قط فترة كهذه. الرئيس مصمم على الخروج منها بأسرع وقت ممكن".

وأوضح بلينكن أن العالم "يترقب ما إذا كنا سنقوده بفضل قوة نموذجنا"، مضيفاً "وما إذا كنا سنجنح إلى الدبلوماسية مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تحديات عصرنا الكبرى، مثل الوباء وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية والتهديد الذي يواجه الديمقراطيات والنضال من أجل العدالة العرقية والمخاطر التي يشكلها منافسونا وخصومنا على أمننا وعلى الاستقرار العالمي".

وطمأن وزير الخارجية الأميركي المجتمع الدولي بعد الأحداث التي سبقت تنصيب الرئيس جو بايدن. وقال "العالم يريد معرفة ما إذا كان بإمكاننا تضميد جراحنا كأمة".

وقال بلينكن، الذي أمضى جزءًا من حياته المهنية في وزارة الخارجية حيث كان نائباً لوزيرة الخارجية في نهاية ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، إنه شعر بأنه "عاد إلى منزله". لكنه أقر بأن العالم تغير منذ غادر الوزارة قبل أربع سنوات، مشيراً بشكل خاص إلى الوباء وإلى "الحواجز" التي نُصبت في واشنطن بعد الهجوم العنيف الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في 6 يناير الجاري.