مقتل شرطيين بانفجار قنابل في العاصمة الأفغانية

عربي ودولي

ع+ ع-

قتل شرطيان على الأقل، وأصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح في انفجار أربع قنابل في العاصمة الأفغانية اليوم الأربعاء.

وتشهد كابول، منذ الأشهر الأخيرة، هجمات بـ«قنابل لاصقة» وهي متفجرات تلصق بعربات وتنفجر عادة في الصباح خلال ساعات الذروة.

وقتل الشرطيان في انفجار عبوة كتلك في أحد الأحياء الشرقية للعاصمة، وفق فردوس فرمرز المتحدث باسم شرطة كابول.

وأصيب شرطيان آخران بجروح في هجوم وقع صباحا عندما انفجرت عبوة ألصقت بعربتهما في شمال المدينة.

في المساء، انفجرت قنبلتان أخريان إحداهما كانت ملصقة بسيارة مدنية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب بجروح، بحسب فرمرز.

والقنبلة الرابعة التي كانت مزروعة في حوض زهور على أحد الأرصفة في وسط كابول، لم تتسبب بأي إصابات.

ولم تعلن أي مجموعة المسؤولية عن الهجمات التي وقعت الأربعاء.

وشهدت كابول أيضا سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات بارزة أفغانية من صحافيين ونشطاء وقضاة وسياسيين.

ويوجه المسؤولون الأفغان أصابع الاتهام في ذلك لحركة طالبان علماً بأنها نفت أي ضلوع لها في تلك الاغتيالات.