وزير الخارجية الأميركي الجديد يباشر عمله ويتحدث عن القرارات الجديدة 

المنامة - ياسر ابراهيم - باشر أنتوني بلينكن، الذي عينه الرئيس الأميركي جو بايدن وزيرا للخارجية ووافق عليه مجلس الشيوخ، مهامه رسميا من مقر الوزارة يوم الأربعاء.



وفي كلمة له، قال بلينكن إن العالم قادر على حل المشاكل أكثر عندما تكون الولايات المتحدة حاضرة بقوة، وأضاف أن واشنطن "لديها مصادر قوة هائلة سنبني عليها".



وشدد بلينكن على التركيز على التعاون مع الحلفاء لمواجهة الأزمات الراهنة وعلى رأسها جائحة كورونا.



وقال إن السياسة الخارجية الأميركية ستحظى بأهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن القرارات المقبلة سيكون من شأنها تعزيز الديمقراطية في العالم.



وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بغالبية كبيرة على تعيين بلينكن وزيرا للخارجية بعد ستة أيام من تولي بايدن منصبه.



ونال وزير الخارجية الجديد تأييد 78 عضوا مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56) ومايك بومبيو (57)، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.



وكان بلينكن وعد أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الفائت بـ"إحياء" التحالفات وإعادة الولايات المتحدة إلى الصدارة على الصعيد الدولي.