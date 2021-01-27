التوزيع الجغرافي للإصابات الـ890 بكورونا.. 59% في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 890 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 338 حالة جديدة، منها 246 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشمال، 189 حالة، منها 102 حالة بطنجة.

وبجهة سجلت الشرق 94 حالة، وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 74، وسجلت بجهة مراكش آسفي 68 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 48 حالة، و21 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 18 حالة ببني ملال خنيفرة، ثم 16 حالة بدرعة تافلالت، وبجهة فاس مكناس سجلت 11 حالة، و10 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، وثلاث حالات بجهة كلميم واد نون.