مندوبية السجون: محمد بوهنوش لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام

جدة - عبدالحي حسين - قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن المعتقل، محمد بوهنوش، القابع في سجن الناظور على خلفية “حراك الريف”، لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام إلى إدارة المؤسسة السجنية.

وأضاف المندوبية ذاتها، عبر بلاغ لها، أن محمد بوهنوش “يتسلم وجباته الغذائية بشكل عاد”، وفي المقابل، نفت أن ” تكون قد صنّفت السجين المذكور ضمن نزلاء الصنف “أ”، كما تم الترويج له عبر بعض المواقع الإخبارية، والتواصل الاجتماعية”، وفقا لتعبيرها.

وكان أحد أقارب محمد بوهنوش، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، قد أعلن عن دخول هذا الأخير في إضراب مفتوح عن الطعام، داخل سجن سلوان، في مدينة الناظور، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، وأضاف، عبر تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن قريبه المعتقل “سيدخل في إضراب عن الطعام، احتجاجا على إيداعه في جناح أمني قاس مع أخطر المجرمين”.

ودعا المصدر نفسه المعنيين بالأمر إلى “التدخل في القريب العاجل، للحد من معاناة المعتقل محمد بوهنوش”، الذي يعد أصغر معتقلي “حراك الريف” سنا، والمحكوم عليه بـ15 سجنا نافذا.