جثمان الفنانة زهور المعمري يشيع إلى مثواه الأخير بحضور عدد قليل من الفنانين-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - شيع بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالرباط، جثمان الفنانة الممثلة الإذاعية والمسرحية والسينمائية زهور المعمري، التي توفيت عن عمر ناهز 78 عاما، بعد معاناة طويلة مع مرض الزهايمر.

وحضر لجنازة الفقيدة، فنانون قلائل لمؤازة عائلتها، منهم عبد الكبير الركاكنة، وفاطمة بوجو، معددين في حديثهم ل”اليوم 24″ مناقب زهور المعمري آخر القامات الفنية التي ودعتنا.

ودفن جثمان الفنانة زهور المعمري، في مقبرة الشهداء بالرباط.

زهور المعمري من مواليد سنة 1942، وانطلقت مسيرتها الاحترافية سنة 1961 مع فرقة الراحل محمد حسن الجندي، و التحقت سنة 1963 بفرقة الطيب الصديقي بالدار البيضاء.

وجسدت المعمري أدوارا في أعمال مغربية راسخة، من بينها فيلم “امرأة في دوامة الحياة” نالت عنه جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس.

وسيشيع جثمان الراحلة زهور المعمري بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء إذ يوارى جثمانها بمقبرة الشهداء بالرباط.