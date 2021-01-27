تعرف على طقس الإمارات غداً الخميس

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس بالامارات غدا الخميس صحوا بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة غرباً مع فرصة تشكل الضباب الخفيف، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف خاصة شمالاً وشرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.. وحركة الرياح شمالية شرقية- جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س .



وأوضح المركز في -في بيانه اليومي- أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط أحياناً وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:19 والمد الثاني عند الساعة 02:53 والجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة 06:28.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 22:34 والجزر الأول عند الساعة 15:41 والجزر الثاني عند الساعة 04:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 15 95 50

دبــي 27 16 90 35

الشارقة 27 15 95 40

عجمان 26 16 95 35

أم القيوين 27 15 90 35

رأس الخيمة 26 17 85 30

الفجيرة 26 19 70 40

العين 26 14 95 35

ليوا 27 14 95 40

الرويس 25 16 85 40

السلع 24 15 85 40

دلما 26 17 90 45

طنب الكبرى 25 18 80 35

طنب الصغرى 25 18 80 35

أبو موسى 25 18 80 35