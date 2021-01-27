الرئيس الأمريكي يجمد منح التراخيص لعمليات التنقيب عن المحروقات

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

أعلن جو بايدن اليوم "الأربعاء" تجميد منح التراخيص للتنقيب عن المحروقات في الأراضي والمياه الفدرالية، إضافة إلى تنظيم قمة دولية حول المناخ في ابريل، وفق بيان للبيت الأبيض.



وسيوقع الرئيس الامريكي في وقت لاحق اليوم قراراً يفصل هذه الاجراءات وبينها تنظيم الولايات المتحدة لقمة للقادة حول المناخ في 22 أبريل الذي يصادف "يوم الأرض" والذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس الذي انضمت إليه واشنطن مجدداً بعد بضع ساعات من تولي الرئيس الجديد منصبه.