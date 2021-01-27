محامون لبنانيون يسعون لوقف تصفية شركة مسجلة في بريطانيا ربما لها صلة بانفجار بيروت

لندن ـ رويترز: طلبت نقابة المحامين اللبنانية من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة في بريطانيا بسبب صلات محتملة لها بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.

وفي الرسالة التي بعثت بها في 25 يناير إلى المشرعة البريطانية مارجريت هودج، قالت نقابة المحامين في بيروت إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة سافارو ليمتد، التي تصفها بأنها “كيان متهم”، للسماح باستمرارالتحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار. وتؤكد رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف على أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق وجه اتهاما لسافارو، وأن السماح لها بالتصفية “قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة”. وتميط الرسالة اللثام عن لائحة الاتهام المحتملة لسافارو.

ولم تتمكن رويترز من تأكيد ما إذا كانت سافارو واجهت اتهامات ومتى كان ذلك إن حدث. ولم يرد القاضي ولا وزارة العدل اللبنانية ولا خلف بعد على طلبات للتعليق على الرسالة. ولم ترد كذلك مارينا سيلو، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة، على طلب للتعليق على الرسالة. أما مكتب تسجيل الشركات الذي له سلطة تأجيل تصفية الشركات فقال إنه لا يعلق على القضايا الفردية.

وكانت سيلو قدمت في 12 يناير طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل.

وأبلغت سيلو رويترز الأسبوع الماضي بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته. ونفت أن تكون لسافارو صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.

وخلص تحقيق لرويترز العام الماضي في انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 إلى أن شحنة سماد نترات الأمونيوم الضخمة التي انفجرت كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزامبيق. وقال المشتري الموزامبيقي، شركة (إف.إي.إم)، إنه اشترى الشحنة من سافارو.