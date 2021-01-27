نصائح طبية جديدة بخصوص علاج مرضى كورونا

■ إيقاف الخدمات الداخلية بالمطاعم وتحويل (الدراسة عن بعد) فـي البحرين

■ مليون و600 ألف جرعة من «فايزر» يستقبلها العراق بفبراير

■ الدفعة الأولى من «سينوفارم» تصل المغرب

■ السلطة الفلسطينية تعتزم شراء 100 ألف جرعة من «سبوتنيك 5»

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أصدرت منظمة الصحة العالمية نصائح طبية جديدة لعلاج مرضى كورونا، بما في ذلك أولئك الذين تظهر عليهم أعراض مستمرة بعد التعافي، وقالت أيضا إنها تنصح باستخدام جرعة بسيطة من مضادات التخثر لمنع تجلط الدم، وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، في إفادة صحفية بجنيف “الأمور الأخرى في الإرشادات الجديدة هي أن مرضى كوفيد19 الذين يعالجون في البيت يجب أن يستخدموا مقياسا لنسبة الأكسجين في الدم عن طريق النبض لمعرفة مستوى الأكسجين، حتى يتسنى تحديد ما إذا كانت حالة المريض تتدهور وبالتالي سيكون من الأفضل نقله للرعاية في المستشفى”. وأضافت أن منظمة الصحة العالمية نصحت الأطباء بوضع المرضى في وضعية الاستيقاظ، على جباههم، حيث اتضح أن هذه الوضعية تُحسِن تدفق الأكسجين. وتابعت هاريس “كما نوصي، نقترح، استخدام جرعات بسيطة من مضادات التخثر لمنع تكّون الجلطات الدموية في الأوعية الدموية. وننصح باستخدام جرعات بسيطة بدلا من الجرعات العالية لأن الجرعات الأعلى يمكن أن تتسبب في مشكلات أخرى”. من جهة أخرى ذكرت المنظمة في وثيقة إرشادية أن أفراد المجتمع الأكثر حرمانًا يحتاجون لأن يكونوا من بين أوائل من يتلقون اللقاح المضاد لمرض كوفيد 19 ، بينما لا ينبغي تحصين المسافرين في هذه المرحلة. وقالت المنظمة: “في الفترة الحالية التي تتوافر فيها إمدادات محدودة للغاية من اللقاحات، فإن التطعيم التفضيلي للمسافرين الدوليين سيتعارض مع مبدأ الإنصاف”. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها لا توصي أيضًا بتطعيم المسافرين في هذا الوقت لأنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن التطعيمات ضد مرض كوفيد19 تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 100 مليون و932 ألفا و 703 حالات.

خليجيا، أعلنت البحرين توقيف الخدمات الداخلية في المطاعم وتحويل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق حسن خلاطي إن نحو مليوني و600 ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل إلى العراق نهاية فبرير المقبل.من جهته قال مصدر بوزارة الصحة المغربية إن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” “سينوفارم” وصلت إلى مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء مساء الثلاثاء وتتضمن 500 ألف جرعة.في السياق نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن مبعوث السلطة الفلسطينية في موسكو قوله إن السلطة تعتزم شراء 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك 5” المضاد لفيروس كورونا في فبراير. بدوره سجل لبنان عددا قياسيا جديدا من وفيات كورونا بلغت 73 حالة وفاة. في مصر نفت رئاسة مجلس الوزراء الأنباء التي ترددت بشأن تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو المقبل، مشددة على عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 91 حالة وفاة و 6608 إصابات جديدة بفيروس كورونا. فيما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأظهرت بيانات الوزارة انها سجلت إجمالا حتى الآن ثمانية ملايين و933356 إصابة منذ بدء الجائحة. من جهتها قالت مسؤولة في بلدية العاصمة السويدية ستوكهولم إن القاعة الزرقاء التي يتسلم فيها أبرز العلماء والسياسيين جائزة نوبل بحضور شخصيات من العائلة المالكة ستُستخدم لتطعيم سكان المدينة بلقاحات الوقاية من كوفيد19. بدورها أعلنت بلغاريا أنها ستمدد حالة الطوارئ الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية أبريل. في ألمانيا تسببت الجائحة في زيادة الطلب بشكل كبير على الأجهزة الطبية وملحقاتها المتخصصة في العلاج التنفسي وإمدادات الأكسجين. بدورها قررت تركيا حظر إقامة الحفلات والموسيقى في منتجعات التزلج بعد أن تسبب تداول مقاطع مصورة لحفلات مكتظة في إثارة الغضب في تركيا التي تفرض حظرا للتجول منذ شهرين في عطلات نهاية الأسبوع لاحتواء انتشار الفيروس.

آسيويا، تعتزم تايلاند إضافة الكمامات إلى سلة السلع المستخدمة في حساب المؤشر بما يتوافق مع التغير في أنماط الاستهلاك في تايلاند. في الصين أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة عام بحق امرأة أخفت أعراض إصابتها بفيروس كورونا قبل ركوبها طائرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. على صعيد متصل أعلن رئيس الوزراء النيبالي “خادجا براساد شارما أولي” تدشين حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا.