إصابة شرطيين في هجمات بعبوات ناسفة بأفغانستان

كابول ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الافغانية أمس أن اثنين من رجال الشرطة أصيبا في انفجار وقع بالعاصمة، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء. وقال فردوس فارامارز، أحد المتحدثين باسم المركز الرئيسي للشرطة المركزية إنه تم استهداف مركبة تابعة للشرطة، طراز “رينجر” بقنبلة مغناطيسية في “منطقة المستوصف” بمنطقة الشرطة الـ15، في كابول. وكانت شرطة كابول قالت لوسائل الإعلام إن شخصا واحدا على الاقل قتل في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية بمنطقة الشرطة الخامسة بالعاصمة كابول، وقال مسؤولو أمن لوسائل الإعلام إن الانفجار وقع حوالي الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة قبل ظهر أمس بمنطقة “اديه-غزني”. وأشارت تقارير إلى أنه تم استهداف مركبة شخصية، طراز “تويوتا” في الانفجار.

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