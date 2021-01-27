تسجيل ارتفاع حاد للإصابات اليومية بكورونا في إيطاليا

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15204 حالات، ليصل العدد العام إلى مستوى 2501147.وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا يوم 22 يناير 13633 حالة، وفي 23 يناير 13331، وفي 24 يناير 11629، وفي 25 يناير 8562، وفي 26 يناير 10593.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 467 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 86889 حالة.