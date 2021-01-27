الإعلام الأمني تعلن قتل 10 'إرهابيين' بضربة جوية في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، مقتل 10 "إرهابيين" بضربة جوية للتحالف الدولي في محافظة كركوك.



وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "العملية جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي والتي زودت بها قيادة العمليات المشتركة الذي وجه طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية في منطقة الطامور بمحافظة كركوك".

واوضح، أن "الضربة أسفرت عن قتل 10 إرهابيين من عصابات داعش الارهابية".