ميمي يقود 'السيلية' إلى ربع نهائي الكأس

قاد لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي السيلية القطري فريقه إلى دور الثمانية لبطولة كأس أمير قطر، عقب الفوز باربعة اهداف مقابل هدفين على الخور، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 للمسابقة.



واستطاع مهند علي الملقب بـ (ميمي) من قيادة فريقه بعد ان ادرك هدف التعادل في الدقيقة 9 من اللقاء حينما كان فريقه متاخرا بهدف ثم عاد مهند علي لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 35.