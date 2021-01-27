مندوب مصر للمبعوث الأممي: استقرار ليبيا أولويتنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش عن تقديره لدور القاهرة في دعم عملية السلام والاستقرار في ليبيا.

وأعلنت الخارجية المصرية أن السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، التقى "يان كوبيتش" المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة لليبيا عبر وسائل التواصل المرئي.



وقدم مندوب القاهرة، التهنئة لـ"كوبيتش" على تعيينه في منصبه الجديد، مؤكدا استعداد مصر التام للتعاون والتنسيق معه خلال الأشهر المقبلة لإنجاح مهمته.

وأوضح السفير إدريس أن اللقاء استعرض رؤية وجهود مصر في دعم التسوية السياسية في ليبيا بمحاورها المختلفة، بما في ذلك النشاط المصري المُكثَّف في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين.

كما نوه إلى الاجتماعات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية لدعم المسارين الأمني والدستوري، وإيلاءعملية السلام والاستقرار في ليبيا أهمية كبيرة نظرا للعلاقات العميقة مع ليبيا وشعبها الشقيق، وهو أمر كان محل تقدير من جانب المبعوث الأممي، بحسب البيان.

تعيين كوبيش



وفي الـ19 من يناير الجاري أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تعيين السلوفاكي، يان كوبيش، رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث يتسلم رسميًا مهام منصبه بداية من 1 فبراير/ شباط المقبل.

ويأتي تعيين كوبيش بعد شغور المنصب منذ مارس/ آذار 2020، بعد استقالتين متتاليتين لمبعوثين سابقين هما: غسان سلامة، والبلغاري نيكولاي ملادينوف.

وتقود البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة حاليا الأمريكية ستيفاني وليامز التي تسير 4 مسارات تفاوضية عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، أسهمت في التوصل لوقف إطلاق النار وإعادة تصدير النفط وتبادل للأسرى، والاتفاق على موعد الانتخابات العامة في البلاد 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

حيادية القاهرة

وتتحرك مصر منذ بداية الأزمة في ليبيا مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية، ووقف كافة صور العنف والاقتتال الداخلي، ,نزيف الدم الليبي، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.

وتسعى مصر لدعم جهود التسوية للأزمة الليبية، حيث رعت العديد من الاجتماعات بين الفرقاء الليبيين من القوات المسلحة وشيوخ القبائل ومجلس النواب، في محاولة لتوحيد المؤسسات الليبية ومساعدتها في الاضطلاع بدورها في المرحلة القادمة.

ونجحت القاهرة في التوصل لعدد من التوافقات بين الفرقاء الليبيين، أهمها توافقات الغردقة بين لجنة (5+5)، والتي على إثرها تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، والحوار الدستوري الليبي الذي توصل الأربعاء 20 يناير 2021 إلى اتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات بالاستفتاء على المسودة التي أعدتها لجنة صياغة الدستور مع إجراء بعض التعديلات.