بعد نجاحها في شرق ليبيا.. دعوة أممية لتوحيد السلطات الانتخابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على توحيد السلطات الانتخابية الليبية، وشددت في بيان على أهمية إجراء الانتخابات البلدية.

وجدد البيان دعوة الأمم المتحدة إلى توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا.

وتابعت أن العملية السياسية تشهد تقدما مستمرا في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهو ما يسمح بتأمين الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وحثت البعثة الأممية جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة المشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب، على دعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية.

وجرى تنظيم انتخابات المجالس منذ 22 كانون الأول/ديسمبر 2020 بنجاح في بلديات: حي الأندلس وقصر الأخيار وسواني بن آدم وزليتن وتاجوراء وصبراتة والقرة بولي، تحت رعاية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بحسب بيان البعثة.

وتستمر العملية الديمقراطية من خلال قرار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الليبية المتمثل في إعادة إجراء انتخابات (سواني بن آدم) وفي ظل الأحكام القضائية التي قضت بإلغاء الانتخابات في حي الأندلس وتاجوراء كجزء من ضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإطار القانوني القائم.

كما نُظِّمت في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، انتخابات المجالس البلدية في شرق ليبيا، ولأول مرة برعاية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي وذلك في البلديات الثلاث لمنطقة الواحات وهي: جالو وأوجلة وأجخرة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعمها استئناف الجيل الثاني من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا منذ مارس/آذار، مشيرة إلى أنها انتخابات بالغة الأهمية لدعم الحكم الديمقراطي على مستوى البلديات.

انتخابات تاريخية

وأجرت بلديات الواحات: جالو، وأوجلة، واجخرة في الشرق الليبي انتخابات تحت تأمين الجيش، خلال يناير الجاري، في أول انتخابات بلدية ناجحة منذ أعوام بدعم من الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب .

وشارك في العملية الانتخابية 629 ألفا و239 ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت، وذلك حسب أخر إحصائية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا.

بينما شارك في البلديات الليبية الثلاث: 12 ألفا و421 ناخب وناخبة، موزعين كالتالي أوجلة 4730، وإجخرة 2186، وجالو 5505.

وفي وقت سابق، نظمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، انتخابات في بلديات: حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر خيار وزلتين، غربي ليبيا.

وأصيب تنظيم الإخوان الإرهابي بخيبة فادحة في معاقلهم بالغرب الليبي، في الانتخابات البلدية بالبلديات الأربع التي انطلقت أواخر ديسمبر الماضي واستمرت حتى يناير الجاري.

حيث فشلت قوائم مرشحي الإخوان في بلديات حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر الأخيار وزليتن غرب ليبيا في استقطاب الناخبين