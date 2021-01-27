"يوم القنابل".. مقتل شرطيان بانفجارات هزت كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شرطيان وأصيب 5 أشخاص على الأقل بجروح في انفجار 4 قنابل، في سلسلة جديدة من الهجمات التي تهز العاصمة الأفغانية الفترة الأخيرة

وتشهد العاصمة كابول منذ الأشهر الأخيرة هجمات بـ"قنابل لاصقة" وهي متفجرات تلصق بعربات وتنفجر عادة في الصباح خلال ساعات الذروة.

وقتل الشرطيان في انفجار عبوة كتلك في أحد الأحياء الشرقية للعاصمة، وفق المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمرز.

وأصيب شرطيان آخران بجروح في هجوم وقع صباحا عندما انفجرت عبوة ألصقت بعربتهما في شمال المدينة.

وفي المساء انفجرت قنبلتان أخريان إحداهما كانت ملصقة بسيارة مدنية ما أدى إلى إصابة 3 ركاب بجروح، بحسب فرمرز.

والقنبلة الرابعة التي كانت مزروعة في حوض زهور على أحد الأرصفة في وسط كابول، لم تتسبب بأي إصابات.

ولم تعلن أي مجموعة المسؤولية عن الهجمات التي وقعت الأربعاء.



وشهدت كابول أيضا سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات بارزة أفغانية من صحفيين ونشطاء وقضاة وسياسيين.

ويوجه المسؤولون الأفغان أصابع الاتهام في ذلك لحركة طالبان علما بأنها نفت أي ضلوع لها في تلك الاغتيالات.

وتصاعدت أعمال العنف في أنحاء أفغانستان على الرغم من محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية ولم تنجح المحادثات حتى الآن في تحقيق أي اختراق.