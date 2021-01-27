في زيارة غير معلنة.. وزير خارجية الجزائر بطرابلس الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة غير معلنة ضمن جولة أفريقية.

والتقى بوقادوم، الأربعاء، بالعاصمة الليبية طرابلس رئيس ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" غير الدستورية فايز السراج، في زيارة رسمية إلى ليبيا هي الثانية له.



ولم تعلن وزارة الخارجية الجزائرية عن زيارة بوقادوم إلى ليبيا، لكنها جاءت في إطار جولة أفريقية ضمت: جنوب أفريقيا، وليسوتو، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأنغولا، وغانا.

والتقى بوقادوم كل من فايز السراج رئيس ما يعرف بـ"المجلس الرئاسي"، وخالد المشري رئيس ما يعرف بـ" المجلس الأعلى للدولة الليبي".

وذكرت وسائل الإعلام الليبية نقلاً عن مسؤولين محليين في طرابلس، أن وزير الخارجية الجزائري بحث في طرابلس "مستجدات الحل السياسي والمسار الأمني في ليبيا، وتأثير الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين".





وناقش بوقادوم "تهيئة الظروف الأمنية لإعادة التعاون الاقتصادي، وحل أزمة الكهرباء وسبل التعاون بين البلدين لحل هذه المشكلة".

وذكر حسين النجار المتحدث الإعلامي باسم ما يعرف بـ" المجلس الأعلى للدولة الليبي" في تصريحات صحفية، أن زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى طرابلس حملت عنوان "دعم الجزائر لملتقى الحوار السياسي الليبي" الذي يجري في تونس.

وكانت الجزائر أعربت في عدة مناسبات عن رفضها التدخلات الخارجية الأجنبية في الأزمة الليبية حصوصاً العسكرية منها ومن يؤدي ذلك إلى "صوملة ليبيا"، والتي تزامنت مع تكثيف تركيا تواجدها العسكري بالأراضي الليبية عبر جنودها ومرتزقتها والدواعش الذين استقدمتهم من الشمال السوري، والمتمركزين في الغرب الليبي على مقربة من الحدود الجزائرية.



