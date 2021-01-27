شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلب 100 مليون دولار لمهاجري «المتوسط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

وجهت الأمم المتحدة، الأربعاء، نداء لجمع 100 مليون دولار لزيادة المساعدات المخصصة للمهاجرين الأفارقة في بلادهم قبل أن يتوجهوا إلى سواحل المتوسط لمحاولة العبور إلى أوروبا.

وأعربت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها الشديد حيال تصاعد النزاعات وحجم النزوح السكاني في منطقة الساحل، فضلاً عن التنقلات السكانية الجديدة في الشرق وفي القرن الإفريقي وتزايد حركة المهاجرين الوافدين بحراً إلى جزر الكناري.

وقضى 1064 مهاجراً خلال عام 2020 وحده في وسط وغرب المتوسط.

وأعلنت المفوضية أنها تطلب ما يزيد على مئة مليون دولار لتعزيز حماية اللاجئين المتوجهين إلى المتوسط داخل البلدان الإفريقية.

وأكدت أن الأولوية المطلقة هي لتوفير بدائل آمنة وقابلة للاستمرار عن هذه الرحلات الخطِرة التي تنطوي على تجاوزات وتتسبب بالموت.

وأرغم العنف في منطقة الساحل نحو 2,9 مليون شخص على الفرار حتى اليوم، وفق أرقام المفوضية. وفي غياب آفاق للسلام والاستقرار في المنطقة من المرجح حصول نزوح سكاني جديد وأن يواصل العديدون محاولاتهم للعبور بحراً إلى أوروبا، وفق ما أوردت الوكالة مبدية قلقها. وقبل محاولة عبور المتوسط، يسعى العديدون إلى الفرار إلى بلدان أخرى في القارة الإفريقية.

وصدر هذا النداء لجمع المال في سياق خطة العمل الاستراتيجي لعام 2021 التي أطلقتها المفوضية بهدف تعزيز عملية مساعدة اللاجئين على طول مسارات الهجرة وتحسين وصولهم إلى التعليم وكسب عيشهم في دول اللجوء.