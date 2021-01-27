شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الدولية»: أهداف تغير المناخ رهن تحول العالم النامي للطاقة النظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – رويترز

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الأربعاء، إن معالجة تغير المناخ مستحيلة دون الاستثمار في تحول الدول النامية صوب الطاقة النظيفة.

وأضاف أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: «إذا كان هدفنا الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، وإذا كان هدفنا معالجة تغير المناخ عالمياً... فلا سبيل لهذا الهدف دون تسريع كبير للاستثمار في الطاقة النظيفة بدول الأسواق الناشئة. لا سبيل على الإطلاق».