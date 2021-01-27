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«الطاقة الدولية»: أهداف تغير المناخ رهن تحول العالم النامي للطاقة النظيفة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – رويترز
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الأربعاء، إن معالجة تغير المناخ مستحيلة دون الاستثمار في تحول الدول النامية صوب الطاقة النظيفة.
وأضاف أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: «إذا كان هدفنا الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، وإذا كان هدفنا معالجة تغير المناخ عالمياً... فلا سبيل لهذا الهدف دون تسريع كبير للاستثمار في الطاقة النظيفة بدول الأسواق الناشئة. لا سبيل على الإطلاق».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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