شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان في إندونيسيا ويطلق الرماد حتى مسافة 3 كيلومترات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - أ ف ب

ثار بركان ميرابي الإندونيسي، الأربعاء، أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم، مطلقاً معه سحباً كثيفة من الدخان الذي تدفق من جوانب فوهته.

وأوضحت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية: إن البركان الواقع قرب يوغياكرتا العاصمة الثقافية لإندونيسيا، أطلق سحب الرماد الساخن في الهواء أكثر من 30 مرة خلال اليوم. وقطعت تلك السحب مسافة ثلاثة كيلومترات عن الفوهة.

وطلبت السلطات من المواطنين البقاء خارج مسافة خمسة كيلومترات من البركان، محذرة من احتمال تدفق حمم. وشوهدت حمم متوهجة تتدفق من البركان في الأيام الماضية، لكن السلطات أبقت مستوى التحذير عند ثاني أعلى الدرجات.

وفي الثوران الأخير الكبير لبركان جبل ميرابي في 2010، قضى أكثر من 300 شخص وتم إجلاء قرابة 280 ألف شخص من المناطق المحيطة.

وكان ذلك أعنف ثوران للبركان منذ 1930، عندما قتل قرابة 1300 شخص فيما أودى ثوران آخر في 1994 بحياة 60 شخصاً.

تقع انإونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو منطقة شاسعة معرضة لتصادم طبقات تكتونية ما يتسبب بزلزال متكررة ونشاط زلزالي قوي. وفي الأرخبيل الإندونيسي الواقع بجنوب شرق آسيا 130 من البراكين النشطة.