شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تمنع شركات طيران روسية وسورية من استخدام مجالها الجوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - رويترز

أعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء أنها ستفرض حظراً على مرور الرحلات الجوية التي تسيرها 13 شركة طيران إقليمية روسية، وشركة «أجنحة الشام» السورية، في مجالها الجوي لمدة ثلاث سنوات، مشيرة إلى رحلات تنظمها هذه الشركات من وإلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.

ويحظر مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأوكراني «نقل الموارد والرحلات الجوية والعبور» من قبل هذه الشركات، ويتعين موافقة مجلس الأمن القومي الأوكراني، بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي عليه، ليدخل حيز التنفيذ.

وقالت الحكومة في بيان، إن «شركات النقل الجوي التابعة للاتحاد الروسي ترتكب انتهاكات ممنهجة لإجراءات استخدام المجال الجوي الأوكراني».

وأضاف البيان: «تتمثل هذه الانتهاكات في رحلات جوية داخل المنطقة المحظورة فوق الأراضي المحتلة مؤقتاً في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي».