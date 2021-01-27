شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي و«مكتب إكسبو»: شكراً محمد بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب «إكسبو دبي 2020» بالشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتوجيهاته بتنسيب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية - الدفعة 15 - للمشاركة في تنظيم فعاليات «إكسبو دبي 2020» بالتعاون مع وزارة الداخلية، وشرطة دبي.

كما ثمنا الدعم غير المحدود للفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، للجهود الشرطية والتنظيمية والإدارية لفعاليات إكسبو 2020 دبي، لإخراج الحدث، بما يليق بسمعة الإمارات ومكانتها في تنظيم أضخم الفعاليات الدولية.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة للمكتب: عميق الشكر والعرفان لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، الذي وجه بتنسيب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في إكسبو 2020، والدعم الكبير الذي قدمه الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، واللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون، لإخراج الحدث بما يليق بسمعة الإمارات ومكانتها الريادية.

وأضافت «فخورون بمشاركة نخبة من أبناء الوطن، ليكونوا واجهة مشرفة لدولة الإمارات أمام العالم».

فيما قال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، ستكون إضافة نوعية لجهود الدولة في إخراج الحدث العالمي على أفضل صورة.

وأكد أن دعم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، واللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون، عززا جهود الاستعداد للحدث العالمي على أكمل وجه.

وأكد جاهزية شرطة دبي العالية للحدث، بإعداد خطة عمل شاملة للقطاعات الأمنية لتأمين فعالياته، مكونة من 3 قطاعات: العمليات، والدعم والإسناد، والبحث الجنائي. مشيراً إلى أن القطاعات تعمل فريقاً متكاملاً يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية.