شكرا لقرائتكم خبر عن متحف بريطاني يشتري خرائط نادرة للأرمادا الإسبانية لإبقائها في البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «رويترز»

جمع متحف بريطاني 600 ألف جنيه إسترليني (824 ألف دولار) لشراء عشر خرائط مرسومة يدوياً، تعود للقرن السادس عشر، بهدف إبقائها في إنجلترا.

وتظهر الخرائط تقدم أسطول الأرمادا الإسبانية الذي هاجم إنجلترا في 1588.

ويعتقد أن الخرائط المرسومة بالحبر والألوان المائية، أقدم الصور الباقية للمعارك بين أسطول إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا، وفيليب الثاني ملك إسبانيا، وكانت عرضة لمغادرة البلاد بعد بيعها في العام الماضي.

لكن الحكومة فرضت حظراً على خروج تلك الخرائط في يوليو/تموز، بدعوى «مكانتها في التاريخ الإنجليزي»؛ كونها تجسد أحداث 1588 عندما دمرت العواصف أسطولاً أرسلته إسبانيا؛ القوة الأوروبية المهيمنة في ذلك العصر، بعد أن تصدت له السفن الإنجليزية.

وقال المتحف الوطني للبحرية الملكية في مدينة بورتسماوث جنوبي البلاد، إنه جمع الأموال اللازمة لحيازة الخرائط في غضون ثمانية أسابيع.

والخرائط من صنع رسام مجهول، قد يكون من هولندا، وغير مؤرخة، لكن يعتقد أنها تعود إلى السنوات التي تلت عام 1588 مباشرة.