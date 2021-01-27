الإعلان عن مسارات ورعاة وقمصان طواف الإمارات 2021

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مسارات ورعاة وقمصان النسخة الثالثة لطواف الإمارات الذي سيقام خلال الفترة 21 - 27 فبراير 2021، ويطوف خلالها الحدث العالمي أهم معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية والطبيعية في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية، حيث يعد السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ويقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في افتتاحية سباقات موسم 2021، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وجاء الإعلان عن مسارات وقمصان النسخة الجديدة في مؤتمر صحفي أقيم الأربعاء، في استوديو قناة أبوظبي الرياضية الناقل التلفزيوني لجميع المراحل من تقديم المذيع أسامة الأميري، وذلك بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وفابريزو دي أميكو الرئيس التنفيذي للعمليات في آر سي اس لتنظيم الفعاليات، وفهد القحطاني نائب رئيس الاتصالات الخارجية في أدنوك، والدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، والكابتن طيار هاشم الهاشمي، مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، إلى جانب مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

ويشارك في نسخة هذا العام 20 فريقاً عالمياً ونخبة دراجي العالم أمثال السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات، البريطاني آدم ياتس دراج فريق (اينوس جرانديريس)، البريطاني كريس فروم دراج فريق (ستارت آب نيشن) الإسرائيلي، الإيطالي فيليبو جانا دراج فريق (اينوس جرانديريس) البريطاني، الأسترالي كاليب ايوان دراج فريق (لوتو سودال)، سام بينيت دراج فريق (ديكوينك كويك ستيب)، ماتيو فان دي بول من فريق البسين فينيكس.

المسارات

ويبلغ إجمالي المسافة التي سيقطعها الدراجون خلال المراحل السبعة 1045كلم بداية من المرحلة الأولى 177 كلم التي تقام يوم الأحد الموافق 21 فبراير، وتبدأ من مدينة الرويس، ثم تشق طريقها إلى مدينة المرفأ الساحلية. وفي اليوم التالي 22 فبراير، سيتنافس الدراجون في جزيرة الحديريات بأبوظبي في المرحلة الثانية بنظام سباق (ضد الساعة) ولمسافة 13 كلم، فيما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة التي تقام يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير في مدينة العين 162 كلم، وتنطلق من المقر الرئيسي لشركة ستراتا للتصنيع في مطار العين الدولي نحو قمة جبل حفيت عند خط النهاية، وتبلغ مسافة الصعود 10 كلم ليصل الدراجون إلى ارتفاع أكثر من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتبدأ المرحلة الرابعة يوم الأربعاء 24 فبراير، وتبلغ مسافتها 204 كلم من جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، وتمر بأمارة أم القيوين على طول الطريق. وفي اليوم التالي 25 فبراير تقام المرحلة الخامسة يوم الجمعة الموافق 25 فبراير لمسافة 170 كلم تبدأ من إمارة الفجيرة وتشق طريقها شمالًا قبل أن تنتهي بتسلق جبل جيس الذي يبلغ ارتفاعه 1491 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتقام المرحلة السادسة يوم السبت الموافق 26 فبراير وهي المرحلة ما قبل الأخيرة لمسافة 168 كلم تنطلق من دبي ديرة وتنتهي عند نخلة جميرا، وتختتم منافسات النسخة الثالثة من طواف الإمارات يوم الأحد الموافق 27 فبراير بالمرحلة السابعة التي تبلغ مسافتها 147 كلم والتي تنطلق من ياس مول بأبوظبي وتنتهي عند كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي لتتويج الفائز بلقب السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط والذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على الجاهزية الكاملة لاستضافة النسخة الثالثة من طواف الإمارات - السباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط - رغم تحديات المرحلة الراهنة والمتمثلة باتباع أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فايروس كوفيد 19، مبيناً أن العالم سيراقب عن كثب منافسات أبرز الدراجين عبر 7 مراحل غنية ومتنوعة.

وأضاف العواني قائلاً: «فخورون بقيمة طواف الإمارات الحدث الذي برهن مكانته الكبيرة منذ انطلاق نسخته الأولى في 2019 والذي سجل منجزات رياضية وترويجية واقتصادية لمختلف إمارات الدولة ومعالمها العمرانية والتاريخية والسياحية».

وبدوره قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يسعدنا أن نستضيف نخبة نجوم العالم من الدراجين مرة أخرى في النسخة الثالثة بعد أن أثبت طواف الإمارات مكانته باعتباره عنصراً أساسياً من الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها الدولة سنوياً وواحداً من سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية المعتمد ضمن أجندته السنوية، ويوفر الطواف فرصة فريدة لعرض مناطقنا المتنوعة إلى مختلف أنحاء العالم، في الوقت الذي نستعد فيه للاحتفال باليوم الوطني الخمسين ومنجزات الاتحاد في إماراتنا الحبيبة».

من جهته قال ياسر سعيد المزروعي المدير التنفيذي للتنقيب والإنتاج في أدنوك: «تفخر أدنوك بشراكتها مع «طواف الإمارات» للعام الثالث على التوالي، وذلك بصفتها راعياً للمنصة وراعياً رسمياً للقميص الأحمر (الترتيب العام)، ويعكس دعمنا لهذا الحدث الرياضي الأهمية التي نوليها لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة والمشاركة في الفعاليات صاحبة التأثير الإيجابي في المجتمع والتي تعزز مكانة دولة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، خصوصاً أن السباق يطوف أهم معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية والطبيعية».

بدوره قال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات» راعي القميص الأخضر «تعكس هذه الرعاية الاستراتيجية حرص «اتصالات» على المساهمة الفعالة في دعم المبادرات والأنشطة المجتمعية بما فيها المسابقات والبطولات الرياضية العالمية في الدولة بصفتها إحدى مجموعات الاتصالات الرائدة في الأسواق الناشئة العالمية، والعلامة التجارية الأعلى قيمةً في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أقوى العلامات التجارية في العالم. كما تسعى «اتصالات» من خلال دعمها لهذا الحدث العالمي المرموق، إلى المساهمة في نجاح دولة الإمارات في التصدي للجائحة والوصول إلى مرحلة التعافي الكامل».

من جهته قال نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي: «يسرنا المشاركة في طواف الإمارات 2021، حيث تضع شركة طيران أبوظبي نصب أعينها دعم الرياضة والرياضيين، ولفت إلى أن أبوظبي تشهد نقلة نوعية في البطولات العالمية التي تستضيفها، مؤكدا أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف: «أن مشاركة طيران أبوظبي في طواف الإمارات 2021 يعد دعماً للأنشطة والفعاليات الرياضية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، إضافة إلى التعاون في الرؤية التطويرية للفعاليات والأنشطة الرياضية للدولة. كما تحرص طيران أبوظبي على القيام بواجباتها المجتمعية من خلال دعم ورعاية الأحداث الرياضية الكبرى التي تساهم في تطوير الأداء المجتمعي. ونشر ثقافة الرياضة للوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأثنى رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي على الدور الكبير الذي يقوم به مجلس أبوظبي الرياضي من خلال الاستضافة والمشاركة في أبرز الفعاليات العالمية الرياضية ذات التأثير الكبير وأضاف أن الدولة استطاعت أن تحتل مكانة بارزة في عالم الدراجات الهوائية بعد تحقيق فريق الإمارات للدراجات إنجازا تاريخيا غير مسبوق بفوزه بلقب جولة فرنسا العالمية»تور دو فرانس«مبينا أن طيران أبوظبي وما تمتلكه من أسطول وإمكانيات وخبرات تقدمه لإنجاح الحدث من خلال طائرتين عموديتين وستعتمد عليها القنوات التلفزيونية المحلية والعالمية في تصوير مجريات الطواف كاملاً والتي ستبرز من خلالها معالم الإمارات التراثية والتاريخية والسياحية وسترافق طائراتنا المتسابقين في مراحل الطواف جميعها.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة نخيل وراعي القميص الأبيض: «تتشرف نخيل برعايتها للقميص الأبيض - للسنة الثالثة على التوالي - باعتبار هذه الرعاية انعكاسًا لقيمنا وتوجهاتنا في الشركة، والتي تشمل دعم الأنشطة التي تعزز الصحة والرفاهية، وتكرم أفضل المواهب الرياضية الشابة، ويسعدنا أيضًا أن تظهر بعض أشهر مشاريعنا وأكثرها شهرة في الجولة قبل الأخيرة يوم 26 فبراير، تمنياتنا لمجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين بالتوفيق، وكذلك تمنياتنا للجميع بالسلامة وبنسخة آمنة».

وأوضح فابريزو دي أميكو الرئيس التنفيذي للعمليات في آر سي اس لتنظيم الفعاليات الرياضية أن نسخة هذا العام تعتبر الأبرز للعديد من الأسباب ومنها: أنها تقام في أوقات بالغة الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات واستعداداً لاحتفال بعام الخمسين ومنجزاته العديدة، كما سيكون لهذه النسخة ميزة هامة بتنظيمها لمرحلة واحدة بنظام (ضد الساعة)، كما ستتضمن المسارات تنوعاً كبيراً في معالمها الحديثة والتاريخية، ليمثل هذا التنوع الهدف الذي نسعى إليه ولإبرازه لمختلف المشاهدين والمتابعين حول العالم.