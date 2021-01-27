شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك بين الإمارات وأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في منطقة الحمرا فعاليات التمرين العسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نفذته وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

يأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المبرمجة بين البلدين لرفع القدرات القتالية والجاهزية لتنفيذ عمليات إسناد وتأمين الأهداف الحيوية وتنسيق عمليات الإسناد الجوي، إضافة إلى التدريب على عمليات الإخلاء الجوي من المناطق المبنية بواسطة الطائرات العمودية.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين للوصول إلى أعلى مستويات العمل الاحترافي العسكري في تنفيذ العمليات المشتركة.(وام)

