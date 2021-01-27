شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة توفر اللقاح لمنتسبيها المتقاعدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

وجّه اللواء علي عبدالله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتنظيم برنامج طبي يستهدف توفير جرعات اللقاح لفئة منتسبي شرطة الإمارة المتقاعدين.

وأشار ابن علوان إلى توفير الجُرعات لفئة متقاعدي الشرطة، بصورة آمنة وفعّالة لمحاربة انتشار الفيروس، داعياً المتقاعدين كافة إلى المبادرة والإسراع في أخذ جرعات اللقاح، بنادي ضباط الشرطة، لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب والاستفادة القصوى من التطعيم، والحد من انتشار الوباء.

وأعرب عن تقديره لفئة المتقاعدين، لما قدّموه من خدمات وطنية مُشرّفة طوال حياتهم المهنية، ولما بذلوه من جهد وتفانٍ في العمل الشرطي والأمني، مما كان له دور بارز في إرساء دعائم منظومة أمنية شاملة تتميز بمستواها الراقي، حققت المستهدفات الحكومية في تحقيق الأمن والسعادة لأبناء الوطن، والمقيمين على أرضه.