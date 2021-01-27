شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تطلب مستندات إضافية من وزير التموين للتأكد من صحة بيان الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، عن مطالبتها للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمستندات إضافية، وذلك للتأكد من صحة بيان وزير التموين، والذى ألقاه أمام الجلسة العامة وناقشته اللجنة أمس، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة والتى استمرت ما يقارب الثلاث ساعات ونصف.

وقال القصبى: "ما يحدث الآن داخل مجلس النواب أمر يبشر بالخير، حيث شهد المجلس جلسات ومناقشات مع عدد من الوزراء ونواب الشعب وأدلى كل وزير بما قدمته وزارته وما تم تنفيذه من خطة الدولة وعقب النواب بملاحظاتهم على هذا الأداء، وقام رئيس مجلس النواب بإرسال بيانات الوزراء إلى اللجان المختصة لدراستها والتأكد مما ورد فيها، حيث تعمل اللجان عملا جادا ويباشر النواب عملهم ما بين حضور الجلسات العامة وعمل اللجان لأكثر من 15 ساعة يوميا توضح حجم العمل الموجود والذى يشهد تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سعيا للاستجابة إلى مطالب الشعب".

واختتم القصبى بيانه موجها الشكر إلى النواب جميعا على انتظامهم فى العمل وفقا لعدد الساعات الكبيرة التى يحرص كل نائب على بذل الجهد لخدمة المواطن، كما وجه الشكر لوزير التموين على سرعة الاستجابة والحضور إلى اللجنة وتقديم كافة المستندات التى طلبتها لجنة التضامن بمجلس النواب وهى ظاهرة إيجابية، داعيا أن يكون هذا العمل فى صالح المواطن، وأن يكون وفقا لمطالب الشعب التى يعبر عنها النواب بكل قوة.