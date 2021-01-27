شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لوزيرة الثقافة عن بيانها: لم أسمع استراتيجية واضحة بل تفاصيل أنشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، على بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قائلا:"ماسمعته هو تفاصيل عن أنشطة ولم اسمع عن استراتيجية واضحة لنهضة ثقافية مبنية على أساس الهوية المصرية".

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن هناك تقصير كبير، قصور الثقافة المصرية الحاضنة الأولى للمصريين في دعم النشاط الثقافي ورعاية المبتكرين حتي العام الماضي كان مغلق 14 قصرا ثقافيا، موجها حديثه للوزيرة:" ما هو تصورك للنهوض بالمركز القومي للسينما، واستعادة الريادة في المنتج السنيمائي الذي كان يمثل ريادة ثقافية في الدائرة العربية، وأن المنطقة العربية تتحدث المصرية العامية بسبب السينما".

وتساءل عضو مجلس النواب، عن سبب الانخفاض الشديد لإصدارات المركز القومي للترجمة وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة؟ ولماذا لم يتم وضع خطة لإنقاذ صندوق التنمية الثقافية الذى كان يعتمد علي دعم مباشر من وزارة الآثار؟ وبعد انخفاض السياحة أصبح الصندوق يعاني، فلماذا لم يتم خلق مصادر أخرى للتمويل وخاصة رعاية القطاع الخاص للتنمية الثقافية؟!.

تأتي هذه الجلسات، استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قراره استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.

وسيواصل مجلس النواب الأسبوع المقبل، الاستماع إلى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، لتفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها، حيث يستمع مجلس "النواب" الأسبوع المقبل إلى 10 وزراء، وهم وزراء (النقل، البترول والثروة المعدنية، الإسكان، الكهرباء، التضامن الاجتماعى، الصحة، السياحة والآثار، المالية، العدل، الصناعة والتجارة).