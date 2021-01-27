شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رزق راغب ينتقد وزيرة البيئة بسبب التلوث الناتج عن أحد مصانع الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، انتقادات لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لعدم التعامل الجاد مع الأدوات الرقابية التي يتقدم بها الأعضاء، موضحًا أنه تقدم بطلب منذ 2018 بشأن مصنع لتدوير العظام ومخلفات الحيوانات غير مطابق للمواصفات بمنطقة عبد القادر في الإسكندرية وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى موقف بشأنه.

وقال ضيف الله، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت إلقاء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بيانها حول أداء الوزارة خلال الفترة 2018 -2020، إن هذا المصنع مخالف لكافة المواصفات البيئية، قائلا: "مش عارفين من اللي ورا هذا المصنع؟".

كما انتقد ضيف الله، استمرار عمل مصنع أسمنت الإسكندرية وسط الكتلة السكنية، مؤكدا أن أغلب الأهالي في محيط مصنع الأسمنت يعانون من مرض الربو، وكافة الأمراض الصدرية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ قرار بنقله خارج الكتلة السكنية، أسوة بكافة الدول حول العالم، مراعاة لصحة المواطنين.

وكانت وزيرة البيئة، قد أكدت خلال بيانها أمام الجلسة العامة، إن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل جاهدا على إعداد أول قانون فيمصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها مشيدة بدور مجلس النواب بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل والذي جاء بعد انتظار دام أكثر من 54 عاماً منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة".

وقالت وزيرة البيئة، إنه جاري حاليا العمل على الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضافت فؤاد أنه تم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة وذلك لاستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك لقطاع الخاص.