شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد خليل يحذر وزيرة البيئة من وجود 5 "بؤر تلوثية" خطيرة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب أحمد خليل خير لله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، من وجود خمس بؤر تلوثية بدرجة خطيرة غرب الإسكندرية، ولا تحتمل تأجيل النظر بأمرها، مطالبا وزيرة البيئة بالنزول بنفسها للتأكد، قائلا: "أعلم أنك وزيرة جادة".

وقال خير الله، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، للتعقيب على بيان وزيرة البيئة: "أول البؤر هى وادى القمر، ومصنع الأسمنت بها، حيث يمتلئ صدور الأهالي بالتلوث"، متابعا :"ارتاح الناس وتألم أهالى وادى القمر التى لم يكن لها حظ من اسمها بعد أن غطى التلوث كل المنطقة"، مستطردا: "يوجد سم قاتل بوادى القمر ولابد من زيارة الوزيرة لها".

وأشار إلى أن الوزارات السابقة تعاملت مع هذه المشكلة بالتعاطف اللفظى وكلمة "حاضر" وتوصيل الموضوع إلى الموظف الصغير وعدم وضع حلول جذرية، لافتا إلى أن منطقة الدخيلة هي البؤرة الثانية للتلوث، قائلا: "إن بونابرت دخل مصر من الدخيلة وكأن الأهالى تعودوا على دخول الأحزان والآلام بدون استئذان".

وتابع خير الله، أن بؤرة الفحم داخل منطقة النهضة هى البؤرة الثالثة للتلوث وأدت إلى القضاء على الأراضى الزراعية، مضيفا: "مصنع الفحم داخل زاوية عبد القادر كبؤرة رابعة للتلوث، عايزك تيجى تشوفى وتشمى الرائحة".

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه عن البؤر التلوثية بالإسكندرية، بالإشارة إلى أحد المصانع ببرج العرب، قائلا: "تحويل حزن مواطن مصرى إلى أمل بطولة إنسانية".