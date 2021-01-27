شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب ينتقد تشغيل تكييف سيارات الوزراء خلال وجودهم بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعضاء الحكومة ، بأن يبدأوا بأنفسهم بالترشيد، منتقدا قيام الوزراء أثناء تواجدهم في المجلس، بتشغيل سياراتهم وعدم فصل "التكييف".

وأكد السجينى، أن الوزراء الذين يظلوا لما يقرب من 4 إلى 5 ساعات تظل سياراتهم "شغالة بدون توقف"، فضلا عن استمرار تشغيل التكييف.

وقال النائب: هذا الموضوع بالإضافة إلى أزمة البنزين وتلوث الهواء، يعد إهدار للمال العام، متابعا: "التكييف بيكون شغال في الصيف ماشي، لكن في الشتاء ليه برضه بيكون شغال في سيارات الوزراء".

وتساءل السجيني، عن موعد الانتهاء من مشكلات البيئة، قائلا: "وانت داخل الجيزة من عند المحور تشم رائحة كريهة، وانت داخل الإسكندرية يقابلك الذباب".

وقال النائب محمد مدينة: "بنخرج من بيوتنا بنلاقى الزبالة.. ونقعد نتخانق مع رؤساء المدن والمحليات مفيش عندهم إمكانيات الخلاص"، لافتا إلى أن الحل هو إقامة مصانع تطوير القمامة سواء عن طريق الحكومة أو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى ألقته وزيرة البيئة اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، عن مدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة.