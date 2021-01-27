شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة أمام النواب: خفض أحمال تلوث الصرف الصناعى على بحيرة المنزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في مجال تحسين نوعية المياه، مشيرة إلى أنه تم استكمال شبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات، والتي بلغت 22 محطة منها 18 محطة على امتداد نهر النيل من القاهرة حتى أسوان، بالإضافة إلى 4 محطات ببحيرة مريوط، فضلاً عن تنفيذ برامج الرصد الدوري لنوعية المياه بالبحر الأحمر والبحر المتوسط، وكذا بالبحيرات المصرية وذلك بنسبة 100% من المستهدف.

وأضافت فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تنفيذا للتكليف الرئاسي بإعادة تأهيل البحيرات المصرية فقد تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طن في كل عام، من خلال تقديم 25 مليون جنيه لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي اللأزمة لعدد ثلاث منشآت صناعية (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قها للأغذية المحفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، وذلك بمحافظات الشرقية،والدقهلية.