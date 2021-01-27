شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب لسفير قبرص: نعمل على تحقيق الاستقرار فى المتوسط وعلاقاتنا نموذج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بمكتبه ظهر اليوم.

وأكد كريم عبدالكريم درويش حرصه على أن يكون أول لقاء له وللجنة العلاقات الخارجية فى بداية دور الانعقاد الأول مع سفير جمهورية قبرص نظرا للتعاون الثنائي النموذجى بين البلدين وبما يتسق مع عمق العلاقات الثنائية المصرية القبرصية وأوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات سواء فيما يتعلق بالية التعاون الثنائى او الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان والتى تعززت بفضل القمم الرئاسية المتعددة بين رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث وذلك منذ تدشين اعلان القاهرة عام 2014.

وشدد كريم درويش على أهمية استثمار العلاقات المتميزة بين البلدين فى الدعم المتبادل للبلدين فى كافة المحافل الدولية والأقليمية وتعزيز التعاون الثنائى فى مجال الطاقة والغاز والمشروعات المشتركة فى هذا الشان وتعزيز التبادل التجارى بينهما والاستثمارات القبرصية فىمصر وكافة أوجه التعاون الاقتصادى والفنى والسياحى والثقافىوالتعليمى بين البلدين الصديقين.

وتابع درويش أنه يثمن الموقف القبرصى من دعم مصر فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى مطالبا باستمرار قبرص فى هذا النهج لنقل الصورة الحقيقية عن مصر فى المحافل والمؤسسات الاوروبية مؤكدا على الموقف المصرى الداعم للمسالة القبرصية وإدانة مصر ومواقفها من أية محاولات لانتهاك المياة الأقليمية أو المنطقة الاقتصادية القبرصية وفقا لقواعد القانون الدولى واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار منوها لدور تركيا فى افتعال المشكلات مع جيرانها مشددا على ضرورة تضافر الجهود المصرية القبرصية لمجابهة تلك التصرفات التركية المناهضة للاستقرار فى المتوسط والمنطقة والمنافية لالتزامات الدول.

وأضاف درويش أن مصر وقبرص يبذلون جهودا لجعل المتوسط ساحة للتعاون فى المجالات التنموية وأمن الطاقة والغاز وتحقيق الاستقرار فى تلك المنطقة المهمة وتعزيز الروابط واوجه التعاون بين دولها وهو ما تعزز بفضل منتدى غاز المتوسط الذى يوفر ساحة للتعاون بين كافة الدول المعنية.

وختم درويش بأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وقبرص وتكثيف اللقاءات والزيارات البرلمانية بين البلدين فى المرحلة القادمة وأهمية استمراريتها بصفة دورية لتفعيل أوجه التعاون الثنائى بين البلدين والتنسيق فى المحافل البرلمانية والدولية.

ومن جانبه، أستعرض السفير القبرصى بالقاهرة أطر التعاون الثنائىبين مصر وقبرص الراهن والمستقبلى فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية وموقف البلدين من عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار فىالمتوسط وتجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.