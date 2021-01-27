شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة بمجلس النواب: 47 مليون جنيه إيراد المحميات الطبيعية 19-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة عن تنفيذ عدد (10) مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووادي الريان، وتطوير عدد 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وأدي الريان، بما يوفر عدد (90) فرصة عمل مباشرة.

وقالت وزيرة البيئة، خلال إلقاء بيانها اليوم بمجلس النواب، حول مدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة، أنه تم بناء عدد (2) خيمة تقليدية كمنافذ بيع للسيدات بمحمية وادى الجمال، بما يوفر عدد (345) فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والانتهاء من إنشاء عدد (2) سد بمحمية وادي دجلة لمواجهة مخاطر السيول.

وأضافت: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطهير الألغام والحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال، كما تم تطوير مركز لمشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز للتميز البيئي بجبل الزيت، كما تم أيضاً تجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد بعدد (80) شمندورة ربط لليخوت السياحية بغرض الحفاظ على الشعاب المرجانية وتنظيماً للأنشطة البحرية السياحية

واشارت ياسمين فؤاد أيضا أنه بلغ عدد زوار المحميات خلال الفترة من يونيو2018 وحتى ديسمبر 2020 ما يقارب (1.1 مليون) زائر منهم حوالي (350 ألف) زائر مصري، وحوالي (750 ألف) زائر أجنبي، وقد حققت ايرادات المحميات تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية وصولاً إلى تحقيق ما يزيد على47 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة زيادة قدرها (124%) مقارنة بعام 2017/2018، كما تم إدخال العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى فوز مشروع صون الطيورالحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثال نموذجي للمشروعات الرائدة والمستدامة والتي تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيورالمهاجرة، لافتة إلى إشادة تقرير تقييم الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجى في مصر.