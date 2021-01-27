شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة للنواب: تسجيل العمالة غير المنتظمة بجمع المخلفات لمنحهم غطاء تأمينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، قيام الوزارة بدمج القطاع غير الرسمى وتسجيل العمالة غير المنتظمة للعاملين فى مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم حتى الآن تسجيل (2000) فرد على مستوى الجمهورية خلال شهرين، كما تم الاتفاق مع كلاً من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة على مسمى المهنة لهؤلاء العاملين فى بطاقة الرقم القومي ومنحهم غطاء تأميني مناسب.

وقالت فؤاد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه تم الانتهاء من الدراسات وبدء العمل على الإغلاق الآمن لمدفن الوفاء والأمل للمخلفات بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تأهيل وإغلاق مقلب السلام بمحافظة القاهرة والتي يتم تنفيذها من وزارة الإسكان.

وفى مجال معالجة وتدوير المخلفات الخطرة، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى قيام الوزارة قامت بتوريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمحافظة الغربية، كما تم التخلص الآمن من حوالى 7 الآف طن من المخلفات الإلكترونية بطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، كما تم الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع 7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، وإصدار الموافقات البيئة لـ(5) مصانع أخرى، وجارى استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.

وتابعت فؤاد، أنه تم الانتهاء من إجراءات حصر وتغليف لكافة شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية للتخلص الآمن من (672) طنا من هذه الشاشات، وجارى معالجة ما يزيد عن ألف طن من زيوت المحركات الملوثة بالمواد الخطرة على مستوى الجمهورية، كما تم التخلص من كمية (786) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، وجاري التخلص من حوالي (200) طن أخرى من هذه المبيدات الخطرة ببعض المخازن الأخرى التابعة لوزارة الزراعة والموجودة منذ 30 عاما.