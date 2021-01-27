تفاصيل حذف عبارة "الدكتور بيعالج المرضى وهو عنده كورونا" من مضبطة مجلس النواب

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، مطالبة النائب بهاء الدين أبو الحمد، بتكريم الأطباء لاسيما بمحافظته الأقصر، الذين بذلوا جهدا كبيرا فى معالجة المصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" انطلاقا من حسهم الوطنى، مثل الصعايدة الذين وقفوا كجنود صامدة وكان لهم دورا كأبناء للوطن فى اقتحام خط بارليف، فعلق رئيس المجلس قائلاً: "الصعايدة وأهل بحرى وكل أبناء مصر"، الأمر الذى أكد عليه البرلمانى.

وعاود أبو الحمد حديثه، ليقول إن أحد مدراء المستشفيات بالأقصر وقف ليعالج المرضي وهو مصاب بكورونا، الأمر الذى طالب الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب بحذفه من مضبطة الجلسة، ليرسل البرلمانى إيضاحاً بأنه لم يقصد ذلك، إنما ما كان يقصده أن مدير المستشفى أصيب أثناء تأديته مهام وظيفته فى علاج المصابين بكورونا.

وبدوره، انتهى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، إلى حذف عبارة "الدكتور اللى بيعالج المرضى وهو عنده كورونا" مضبطة الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتى شهدت الاستماع لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى اليوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

هذا ويواصل مجلس النواب للأسبوع الثالث على التوالى، تفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان في 2018، حيث يستمع البرلمان يوم الأحد المقبل إلى بيان كل من وزير النقل وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

‏وتشهد جلسات الإثنين المقبل إلقاء بيان وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.