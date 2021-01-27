شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة أمام النواب: بدأنا فى إعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، عن أنه تم إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كافة الوزارات المعنية، والبدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة: تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، لضمان استدامة استثمارات الدولة من آثار تغير المناخ، كما ترأست مصر على الصعيد الدولي مع المملكة المتحدة تحالف "المرونة والتكيف"، ونجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات إنضمام 120 دولة ، وكذلك 86 منظمة، ونواصل دفع أهمية موضوعات التكيف وخاصة للقارة الأفريقية، كما تم تعبئة الموارد المالية من شركاء التنمية بمبلغ 227مليون دولار، و 15.5مليون يورو لتنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

وقالت ياسمين فؤاد، أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإصدار معايير الاستدامة البيئية لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة، بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق حملة لنشر الوعي البيئي"اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

تهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى إطلاق الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات".

جاء ذلك خلال تعقيب النواب اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب على البيان الذى ألقته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن مدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة.