شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تتقدم باقتراح لتطوير قرية أم كلثوم ورئيس المجلس يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت باقتراح برغبة، لتطوير قرية أم كلثوم، وتحويلها لمركز إبداع، بالإضافة لإقامة متحف لسيدة الغناء العربي، لدورها الكبير والحفاظ على ما تبقى لها من تراث".

جاء ذلك خلال تعقيب النواب اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب على البيان الذى ألقته الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن مدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة.

وقالت النائبة :"ممكن أن يكون تنفيذ الاقتراح نقطة البداية لإنشاء مراكز أخرى بمسقط رأس شخصيات مصرية أخرى"، مشيرة إلى أنها أرفقت مذكرة توضيحية".

وعقب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس قائلا للنائبة: "تقديم الاقتراح برغبة يتم تقديمه كتابة وليس شفهيا وفقا للائحة الداخلية للمجلس".

تأتى هذه الجلسات، استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قراره استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء".

وسيواصل مجلس النواب الأسبوع المقبل، الاستماع إلى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، لتفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها، حيث يستمع مجلس "النواب" الأسبوع المقبل إلى 10 وزراء، وهم وزراء (النقل، البترول والثروة المعدنية، الإسكان، الكهرباء، التضامن الاجتماعى، الصحة، السياحة والآثار، المالية، العدل، الصناعة والتجارة)