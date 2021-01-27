شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة بمجلس النواب: تواجدت فى قرى لم يزورها أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن هناك نظرة تشاؤمية تجاه وضع قصور الثقافة، وذلك تعليقا منها على انتقادات النواب لعدم وجود قصور ثقافة فى دوائرهم.

وأضافت وزيرة الثقافة: "نقوم بمجهود غير عادى فى ظل وجود قصور آيلة للسقوط، ولا يمكن لأى مسئول أن يفتح مكان مغلق بدون قرار من الحماية المدنية".

وتابعت: "درسنا الأمر مع وزارتى التخطيط والمالية لزيادة الموازنات بما يحقق الهدف من تطوير المراكز الثقافية، ولا يمكن بدء أى مشروع بدون موافقة وزارة التخطيط".

وقالت فى تعقيبها على ما أثاره النواب خلال مناقشتهم لبيانها الذى ألقته اليوم الثلاثاء: "نتمنى من المجلس التواجد معنا فى كثير من الفعاليات التى على أرض الواقع"، مضيفة: "عرضنا فيلم وثائقى فى الجلسة ليكون هناك توثيق.. نحن نقول أرقام حقيقية على أرض الواقع وأعتز أنى كمسئولة فى وزارة الثقافة تواجدت فى معظم القرى فى منشآت بسيطة لأول مرة يزورها أحد".

وأكدت وزيرة الثقافة: "أنا مصرة وبعتز بأن مصر مازالت لها الريادة وهذا بسبب أن مصر دولة تمتلك قوة بشرية غير عادية، فهناك دول إمكانياتها رهيبة ولكن لا تمتلك المحتوى الذى لدينا" مضيفة: "ما زلت أنا الأقوى والأغنى بهذا المحتوى مع ضرورة الترويج لها".

وتابعت: "نلتزم بالقواعد اللى بتطلع مرحلة وقف النشاط ومرحلة نفتح نتباهى بكد العالم مغلق أنا موجودة مهرجان كان شىء إيجابى".

وقالت وزيرة الثقافة: "الوزارة مسئولة عن الرقابة على المصنفات الفنية وليست لها علاقة بإنتاج الدراما، ونجحنا بإصدار قرار بالتصنيف العمرى".