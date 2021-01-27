شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة بالنواب: قمنا بالتفتيش البيئي الشامل لأكثر من 12000 منشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة إن الوزارة قامت بإجراء التفتيش البيئي الشامل على ما يزيد على (12000) منشأة مختلفة على مستوى المحافظات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تلقت الوزارة شكاوى للمواطنين بلغت 2800 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم ازالة اسبابها بنسبة 100%.

وأعلنت وزيرة البيئة، عن أهم الخطط والمشروعات المستقبلية للوزارة منها تنفيذ مشروع أداره تلوث الهواء وتغيرالمناخ بالقاهرة الكبرى والتوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواء، واستكمال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، إضافة إلى الانتهاء من الصرف المخالف للمنشأت البتروليه على خليج السويس بنهاية 2021، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وطرحها للتشغيل من خلال القطاع الخاص، والعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، إضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحميات وتنفيذ نماذج لاستثمار القطاع الخاص في المحميات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال القاء وزيرة البيئة بيان اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة.