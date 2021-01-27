شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة أمام النواب: تخطينا كافة المؤشرات المتفق عليها بتحسين جودة الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجهود التى قامت الوزارة بها للحفاظ على البيئة، وتحسين جودة ونوعية الحياة للمواطن المصري هذا العام، مشيرة إلى تقدم الوزارة فى تخطى كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الحكومة استهدفت في برنامجها تحسين نوعية الهواء تحقيق نسبة 5% خفض فى أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا، وقد تم تجاوزالمستهدف بتحقيق بنسبة خفض للتلوث قدرها 24% أى حوالى 5 أضعاف النسبة المستهدفة، وذلك نتيجة تنفيذ الوزارة للخطط والسياسات التى استهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية الشريكة معنا في تنفيذ ذلك.

وأضافت فؤاد أن الوزارة تخطت العدد المستهدف في برنامج الحكومة ووصلنا إلى 108 محطات رصد لملوثات الهواء من أصل 107 محطات مستهدفة تغطي (23) محافظة ضمن الشبكة القومية لمحطات رصد نوعية الهواء المحيط، كما تم ربط 352 مدخنة فى 76 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاث الصناعية من أصل 277 مدخنة، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.

وتابعت وزيرة البيئة، أن الحكومة استهدفت فى برنامجها بحلول شهر ديسمبر2020 إقامة 36 محطة وقد تم تنفيذ 35 محطة ضمن محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية فى (10) محافظات هي (القاهرة الكبرى، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، الإسكندرية، البحر الأحمر،والبحيرة)، وبقية المحافظات هي المستهدفة في الفترة المقبلة.

وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ فحص عوادم ما يزيد عن 110 ألف مركبة على الطرق، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل جماعي حديثة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، كما تم ولأول مرة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم وهي تجربة تستخدم في عديد من دول العالم لتنويع وسائل التنقل الصديقة للبيئة من خلال إنشاء عدد (6) محطات لمشاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات لخدمة طلاب وطالبات الجامعة و يدار بالكامل من خلال شركة شباب ناشئة.