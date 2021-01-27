أبرز الدول الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2020 (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، مؤخرا، تقريرا عن تطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال عام 2020.

وأظهر التقرير أن مصر كانت أكثر الدول جذبا للاستثمار في أفريقيا خلال العام الماضي رغم تراجع التدفقات الواردة إليها بنسبة 39% مقارنة بعام 2019.

وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي إلى قارة أفريقيا بنسبة 18% لتسجل نحو 38 مليار دولار مقابل نحو 46 مليار دولار في عام 2019.

ويرصد الخليج 365 في الإنفوجرافيك التالي أبرز الدول الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2020، بحسب ما ذكره تقرير الأونكتاد.