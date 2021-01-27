خبير أمريكي : إرتداء كمّامتَيْن قد يكون أكثر فاعليّة...

اسماعيل عبد الحي - أفاد كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي أمس الإثنين 25 جانفي 2021، بأن إرتداء كمامتين في آن واحد قد يكون أكثر فاعلية لوقف تفشي العدوى بفيروس كورونا.

ونقلت قناة ''سي آن آن'' الأمريكية عن فاوتشي قوله ردا على سؤال عمّا إذا كان القناع المزدوج أو إستخدام قناع N95 يحدث فرقا، ''إنه من المحتمل أن يحدث ذلك''.

وقال فاوتشي "إذا كان لديك غطاء بطبقة واحدة ووضعت طبقة أخرى عليه، فمن المنطقي أنه من المحتمل أن يكون أكثر فاعلية وهذا هو السبب في أنك ترى الأشخاص إما يقومون بإرتداء كمامتين معا أو صنع نسخة من قناع N95".

وكالات