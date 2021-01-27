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عُمان تمنع المناسبات الجماعية وتؤجّل عودة الدراسة بسبب «كورونا»

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:08
اجتماع لجنة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن في سلطنة عمان
عربي ودولي

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن سلطنة عُمان منعت، اليوم الأربعاء، كل الفعاليات التي تتضمن تجمعات، وأرجأت عودة الطلاب إلى الجامعات ضمن الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار .
وقالت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، نقلاً عن قرار من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، «تقرر، بدءاً من يوم غدٍ الخميس وحتى إشعار آخر، حظر إقامة المناسبات الجَمَاعيّة مهما كانت، وتأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليّات».
وأضافت الوكالة أنه تقرر أيضاً «تعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضيّة والمعارض بشتى أنواعها».
كما أوصت اللجنة العليا «بتجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة، إلا للضرورة القصوى، خصوصاً مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر».
كانت سلطنة عُمان أغلقت حدودها البرية قبل عشرة أيام.

المصدر: وكالات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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