عُمان تمنع المناسبات الجماعية وتؤجّل عودة الدراسة بسبب «كورونا»

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن سلطنة عُمان منعت، اليوم الأربعاء، كل الفعاليات التي تتضمن تجمعات، وأرجأت عودة الطلاب إلى الجامعات ضمن الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، نقلاً عن قرار من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، «تقرر، بدءاً من يوم غدٍ الخميس وحتى إشعار آخر، حظر إقامة المناسبات الجَمَاعيّة مهما كانت، وتأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليّات».

وأضافت الوكالة أنه تقرر أيضاً «تعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضيّة والمعارض بشتى أنواعها».

كما أوصت اللجنة العليا «بتجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة، إلا للضرورة القصوى، خصوصاً مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر».

كانت سلطنة عُمان أغلقت حدودها البرية قبل عشرة أيام.