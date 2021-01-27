بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في أبريل

ابوظبي - سيف اليزيد - قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في 22 أبريل المقبل.

كما جمد بايدن، منح التراخيص للتنقيب عن المحروقات في الأراضي والمياه الفدرالية، وفق بيان للبيت الأبيض.

وسيوقع الرئيس الأميركي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، قراراً يفصل هذه الإجراءات.

ويصادف 22 أبريل "يوم الأرض" والذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس للمناخ الذي عادت الولايات المتحدة للانضمام إليه مجدداً بعد بضع ساعات من تولي الرئيس الجديد منصبه.

كان سلف بايدن، الرئيس دونالد ترامب سحب بلاده من اتفاق باريس للمناخ.

وعين بايدن، وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري مبعوثاً خاصاً لقضايا المناخ، وهي منصب جديد.