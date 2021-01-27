العراق: مصرع 9 من عناصر «داعش» جنوبي كركوك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل تسعة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في إطار عملية ثأر الشهداء جنوبي مدينة كركوك شمالي بغداد.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان صحفي اليوم، إن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب أطلقت منذ يوم الجمعة الماضية عملية ثأر الشهداء بمنطقة وادي الشاي جنوبي مُحافظة كركوك، وجرى اشتباكٌ مُباشر وحاسم داخل مضافات العدو، فجر فيها بعض الإرهابيين أنُفسهم على أبطالنا، والآخرون تم قتلهم ببنادق رجالنا».

وأوضح البيان أن العملية «أسفرت عن مقتل تسعة قيادات كبيرة في تنظيم «داعـش» الإرهابي وهم: مسؤول الطبابة العام لتنظيم داعـش في العراق، ومسؤول الجُهد الهندسي العام لتنظيم داعـش في العراق، ومسؤول الاتصالات والأجهزة الإلكترونية في مُحافظة كركوك، واثنان يعملان كأمناء على مخازن التنظيم، فضلاً عن أربعة عناصر إرهابية يعملون كحُراس لهذه المضافات».



