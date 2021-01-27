الكويت تسجل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الأربعاء تسجيل 580 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 162 ألفاً و 862.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم بسبب كورونا .

وأشار المتحدث إلى وجود 44 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 436 مصاباً تماثلوا للشفاء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 155 ألفاً و739 حالة.



