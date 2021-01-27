البحرين تتخذ إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ 17 دقيقة

كشفت البحرين ، الأربعاء، عن عدة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ، خاصة بعد رصد إصابات بالسلالة المتحورة من الفيروس، دون ذكر نوعها

أعلنت البحرين، الأربعاء، أنها ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم، وستحول الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى “التعلم عن بعد” لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويسري قرار وقف الخدمات الداخلية في المطاعم، والتحول إلى “التعلم عن بعد” في البحرين، اعتبارا من الأحد المقبل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي 16 ديسمبر الماضي، أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، قد أعلنت في ديسمبر، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح “كوفيد-19” المنتج من قبل شركة “سينوفارم” الصينية، ضمن جهود التصدي للوباء، وذلك بعد أن تقدمت شركة “جي 42 للرعاية الصحية” وكيل شركة “سينوفارم” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكافة المستندات المطلوبة.

كما أجازت البحرين الاستخدام الطارئ للقاح “فايزر-بيونتيك” للوقاية من فيروس كورونا.