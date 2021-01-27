روسيا: قضية المعارض أليكسي نافالني تهدد بتقويض التعاون مع أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها: إن قضية أليكسي نافالني معارض الكرملين يمكن أن تقوض إمكانية تعزيز التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مخاطبا المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال اجتماع عبر الإنترنت، لحوار أوسع بين روسيا والاتحاد الأوروبي وإلى جدول أعمال أكثر إيجابية في محاولة لتحسين العلاقات المتوترة التي قال إنها أدت إلى تراجع التبادل التجاري.